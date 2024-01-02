Сейсмологи зафиксировали землетрясение около места «взрывов» в Нью-Йорке

Подземные толчки начались в 05:45 по местному времени в районе Куинс.

Сейсмологи в США сообщили, что в недалеко от места «взрывов», о которых сообщали местные жители, было зафиксировано небольшое землетрясение. Об этом агентство ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу пожарного управления Нью-Йорка.

Геологическая служба зафиксировала подземные толчки магнитудой 1,7 в 05:45 по местному времени (13:45 по московскому — Прим. ред.). Произошли они в районе Куинс, который находится недалеко от острова Рузвельта, где местные жители спустя восемь минут начали жаловаться на звуки взрывов и тряску.

Установлено, что эпицентр подземной бури располагался на глубине пять километров под землей.

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров также прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что произошедшее, вероятнее всего, связано с неполадками в электросети и на подстанциях. По его словам, происшествие носит техногенный характер.

Захаров также добавил, что никто не обращался на горячую линию Генконсульства после инцидента. Российские дипломаты же запросили информацию о пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Токио при посадке загорелся пассажирский самолет.