«Лучше будет»: какие заявления сделал Путин в Хабаровском крае

У президента состоялся большой разговор об экономике и возможностях для бизнеса на Дальнем Востоке с местными предпринимателями.

Города Дальнего Востока в ближайшие годы заметно преобразятся. Владимир Путин сегодня в Хабаровске — и там президенту показали комплексные планы развития 25 населенных пунктов.

В планах — строительство жилья, социальных объектов и развитие курортных зон. Кроме того, у Путина состоялся большой разговор об экономике и возможностях для бизнеса на Дальнем Востоке с местными предпринимателями — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера продолжит.

Следующим после Чукотки пунктом Дальневосточной поездки Путина должен был стать Якутск. Но из-за нелетной погоды пришлось изменить планы. Свой визит в Хабаровск президент начинает с Тихоокеанского Университета.

«Здесь презентуют мастер-планы дальневосточных городов. Это комплексные стратегии развития 25 крупных населенных пунктов востока нашей страны на ближайшие годы. Например, в Хабаровске на базе именно этого учебного заведения построят современный Межвузовский кампус. Причем вся социальная инфраструктура кампуса от спортзалов до кафе и магазинов будут доступны не только студентам, но и горожанам, и туристам», — отметил корреспондент.

За 2023 год сейчас цифры вышли — 4,5 миллиона квадратных метров — это в 2 раза больше, чем пять лет назад. В два раза выросло жилищное строительство на Дальнем Востоке

На выставке в университетских залах — мастер-планы развития Дальнего Востока до 2030-го года. Речь идет об огромной территории. И сотнях инфраструктурных проектов: возведении новостроек, больниц, спорткомплексов, мостов и туристических кластеров.

«На мастер-планы в федеральном бюджете в 24-м году заложено 165 миллиардов по различным программам», — отметил вице-премьер, полпред президента России Юрий Трутнев.

О рекордно низкой Дальневосточной ипотеке знают многие. Но сейчас все больше субсидий и скидок дают и застройщикам. Тем, кто развивает бизнес-проекты в этом регионе, на территориях опережающего развития, правительство предоставляет хорошие налоговые льготы.

«Я не хочу никого ругать из наших либералов, они свое дело делают и качественно, но общий такой суперлиберальный подход — все должны быть поставлены в равные условия. И Дальний Восток тоже, как и европейская часть. Ну тогда тут депопуляция продолжалась бы», — отметил российский президент.

Этот режим льгот для дальневосточного бизнеса уже дает свои результаты. В одном зале с Владимиром Путиным предприниматели, многие из которых свое дело открыли несколько лет назад.

«Это, конечно, удивительный результат. Вроде бы нас душат, давят, а мы стали по объему экономики, в целом, первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. По покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться, поэтому здесь еще есть над чем работать», — отметил российский лидер.

Дальний Восток — это наши ворота в Азию, где сейчас совершаются самые крупные сделки и проекты. Товарооборот местных компаний с китайскими за десять лет увеличился вдвое. И может вырасти еще, если лучше поработать с логистикой.

«Надо посмотреть территории, которые можно было бы использовать для расширения этих логистических маршрутов, пунктов пропуска. И соответствующим образом их развивать», — сказал президент РФ.

У России с Китаем 24 пункта пропуска. Будут открывать и новые. Но даже это не решит все проблемы разом. Так, например, на границе сейчас банально не хватает современных складов.

«Поговорим с губернатором, подумаем. И по пунктам пропуска надо решать, и по логистическим центрам», — сказал российский лидер.

Чтобы экспортировать больше, нужны и скоростные поезда, и магистрали.

«Скоростное движение будем развивать. Сначала в европейской части, потом будем идти на Урал. И конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов», — сказал президент РФ.

Президент приглашает предпринимателей к диалогу, делиться проблемами. И вот одна из них — Дальний Восток в лидерах по расходам населения на ЖКХ. Это бьет и по простым людям, и по бизнесу. О проблеме знают. На поддержку отрасли уже выделили 150 миллиардов.

«У нас нет оснований полагать, что мы будем здесь что-то сокращать. Все критикуют Минфин, я иногда тоже. Но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы. Потому что Минфин все эти долгосрочные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал», — отметил президент РФ.

Любые инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке государство готово поддержать рублем. Это касается, в том числе, и гостиниц, и объектов общепита.

«Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — сказал Путин.

Немало вопросов было и по ключевой ставке — больная тема для каждого, кто открывает свое дело. Ее повышение мера временная, но необходимая, чтобы сдержать рост инфляции.

«Вы сказали, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия ЦБ и правительства, ну не все, значительная их часть, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию», — отметил президент.

Цифры дают повод для оптимизма. Только в 2023-ем году на Дальнем Востоке открыли больше 300 тысяч новых предприятий и компаний. И все это в эпоху санкций и гибридных войн.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пошутил о месте хабаровского губернатора Михаила Дегтярева.