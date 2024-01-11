Передумали? В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации

«Могилизация» показалась депутатам не полностью готовой? На что еще способен Киев?

Законопроект о мобилизации украинцев в ряды ВСУ отозван с рассмотрения Верховной радой, его вернули на доработку. Об этом в Telegram-канале заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал он.

Украинский политик добавил, что завершены закрытое совещание с командованием ВСУ и заседание согласительного совета. В ходе этих обсуждений и было принято решение доработать проект закона.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

А условия у мобилизованных, по словам солдат, чудом вырвавшихся из лап киевского режима, сдавшихся и перешедших на сторону России, максимально ужасные. Украинцы жалуются на нехватку боеприпасов, пропитания, снаряжения, отсутствие связи. И — что самое страшное — обман командиров, которые под предлогом разведки или угрозами отправляют без подготовки прямо на передовую, как пушечное мясо.

Однако останавливать мобилизацию киевский режим не намерен. Прежде президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации. Голосование о его принятии в первом чтении состоится на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать в стране. В частности, он опубликовал в сосцсетях пост, где отчитался о статистике в ВСУ и планах на ближайшее время. В том числе министр рассказал о покупке комплектов женской формы.