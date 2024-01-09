Глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине
Глава МО Украины Умеров сообщил о приобретении 50 тысяч комплектов женской формы
Фото: www.globallookpress.com / Ml1
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В будничном сообщении о делах в ВСУ проскользнула занятная цифра.
Министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал в соцсетях пост, где отчитался о статистике в ВСУ, а также о планах на ближайшее время. В основном речь шла о борьбе с кражами и преступными схемами и способах сэкономить на закупках в армию. Но появилась в посте одна цифра, которая раскрыла гораздо больше, чем, вероятно хотел бы сам Умеров.
«Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы», — буднично отчитался украинский министр.
А это значит, что киевский режим вовсю готовится к женской мобилизации, ведь мужчин откровенно не хватает, чтобы бросать их на убой без обучения, лишь бы порадовать «западных хозяев» очередными новостями о контрнаступлении.
Полемика об «усилении» ВСУ женщинами и студентами идет уже давно — власти готовят население к такому решению. С заявлением о том, что женщинам на Украине нужно мобилизоваться и отправиться на фронт, недавно выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине ограниченно годные призывники попадают в штурмовые подразделения.
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