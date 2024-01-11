В Кремле подчеркнули, что город развивается своим ходом.

В настоящее время не обсуждается вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив развитие города.

«Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет», — сказал представитель Кремля в эфире федерального телеканала.

Песков добавил, что Хабаровск — огромный и прекрасный город, который развивается.

«Лучше будет»: какие заявления сделал Путин в Хабаровском крае

Статус города обсуждается на фоне рабочего визита в Хабаровск президента России Владимира Путина. Там он встретился с дальневосточными предпринимателями, с которыми обсудил экономику и возможности для бизнеса. В том числе поднимались вопросы о высокой ставке ЦБ, ценах на куриные яйца, а также росте пошлины на ввоз в РФ рыбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил развитие беспилотников в России.