«Нужно ли?» — Песков о возврате Хабаровску статуса столицы округа

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Песков: речи о возвращении Хабаровску статуса столицы ДФО сейчас не идет

«Нужно ли?» — Песков о возврате Хабаровску статуса столицы округа

Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

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В Кремле подчеркнули, что город развивается своим ходом.

В настоящее время не обсуждается вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив развитие города.

«Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет», — сказал представитель Кремля в эфире федерального телеканала.

Песков добавил, что Хабаровск — огромный и прекрасный город, который развивается.

«Лучше будет»: какие заявления сделал Путин в Хабаровском крае

Статус города обсуждается на фоне рабочего визита в Хабаровск президента России Владимира Путина. Там он встретился с дальневосточными предпринимателями, с которыми обсудил экономику и возможности для бизнеса. В том числе поднимались вопросы о высокой ставке ЦБ, ценах на куриные яйца, а также росте пошлины на ввоз в РФ рыбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил развитие беспилотников в России.

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