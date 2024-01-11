«Быть на шаг впереди»: Путин оценил развитие беспилотников в России

Модульная платформа для дронов была испытана в зоне СВО. Какие плюсы работы БПЛА на поле боя отметил президент?

В сегодняшних реалиях России очень важно опережать противника в сфере развития беспилотников, это она и делает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Во время рабочей беседы один из участников рассказал Путину о разработке модульной платформы для беспилотников, которая была испытана в зоне спецоперациия на Украине. Президент отметил большое количество задач в этой работе.

«Здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, у ваших коллег это получается сегодня… И вы делаете это, уже делаете», — сказал он.

Использование беспилотников является одним из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует другие и делает более эффективными виды вооруженных сил.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые дроны «Куб» говорят о передовом развитии ВПК РФ.