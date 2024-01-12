В Санкт-Петербург на новогодние праздники приехало свыше миллиона туристов
Больше всего гостей прибыло в Петербург через аэропорт Пулково.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Более миллиона туристов посетили Санкт-Петербург на зимних каникулах. Их вклад в экономику города за первую неделю года составил больше 20 миллиардов рублей. Больше всего гостей прибыло в Северную столицу через аэропорт Пулково из Москвы, Калининграда и других российских городов, а также из Белоруссии и Узбекистана.
Увеличению турпотока способствовала особенная новогодняя атмосфера Петербурга. Кафе и рестораны подготовили праздничные меню, туроператоры порадовали разнообразием экскурсий Каждый вечер на Дворцовой площади Петербурга и Якорной площади в Кронштадте проходили концерты и яркие шоу.
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