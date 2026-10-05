Зима пришла: на Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек

На Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек

Зима пришла в российские регионы. На Урале снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах. Машины буксуют, грузовики не могут преодолеть подъемы, а водителям приходится буквально выталкивать друг друга из снежной ловушки.

В ближайшие дни погода преподнесет новые сюрпризы. По прогнозу, мощный циклон пройдет по регионам Урала и через Курганскую область уйдет в Казахстан.

В Центральной России хоть и холодает, но снега пока синоптики не обещают. В Петербурге до конца недели ожидаются дожди и сильный ветер. А вот москвичей ждет потепление — к пятнице температура поднимется до двадцати градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды до конца октября проводит акцию «Выходные добрых дел», в рамках которой москвичам предлагают позаботиться о животных в преддверии зимы. Главная проблема, с которой сталкиваются остающиеся на зимовку в городе животные, — нехватка еды.

Ежегодно в Москве зимуют свыше ста видов птиц, а белки осенью делают запасы из шишек, желудей и орехов, но нередко забывают, где их оставили, и страдают от голода. В рамках акции горожанам предлагают сделать кормушки и заготовить корм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.