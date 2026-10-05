Зима пришла: на Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек
Ждать ли резкого похолодания в Москве и Петербурге?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек
Зима пришла в российские регионы. На Урале снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах. Машины буксуют, грузовики не могут преодолеть подъемы, а водителям приходится буквально выталкивать друг друга из снежной ловушки.
В ближайшие дни погода преподнесет новые сюрпризы. По прогнозу, мощный циклон пройдет по регионам Урала и через Курганскую область уйдет в Казахстан.
В Центральной России хоть и холодает, но снега пока синоптики не обещают. В Петербурге до конца недели ожидаются дожди и сильный ветер. А вот москвичей ждет потепление — к пятнице температура поднимется до двадцати градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды до конца октября проводит акцию «Выходные добрых дел», в рамках которой москвичам предлагают позаботиться о животных в преддверии зимы. Главная проблема, с которой сталкиваются остающиеся на зимовку в городе животные, — нехватка еды.
Ежегодно в Москве зимуют свыше ста видов птиц, а белки осенью делают запасы из шишек, желудей и орехов, но нередко забывают, где их оставили, и страдают от голода. В рамках акции горожанам предлагают сделать кормушки и заготовить корм.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 окт
- Подарок для москвичей: какая погода будет в столице с 5 по 11 октября
- 5 окт
- В Москве 5 октября потеплеет до +14 градусов
- 4 окт
- После самой холодной ночи: какая погода ждет москвичей днем 4 октября
- 3 окт
- Осень на время уступит место зиме: какая погода будет в Москве 4 октября
- 3 окт
- Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха
- 3 окт
- Засуха в одном месте, наводнение в другом: как изменится климат в России
- 2 окт
- До минус четырех ночью: резкое похолодание накроет Московский регион
- 30 сент
- Рекордный по продолжительности дождь идет в Токио уже больше месяца
- 30 сент
- Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений после дождя
- 30 сент
- Ожидается северный ветер: какая погода будет в Москве и Подмосковье 30 сентября
Читайте также
73%
Нашли ошибку?