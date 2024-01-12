Российским гражданам советуют не ездить в Папуа — Новую Гвинею из-за антиправительственных беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Индонезии.

При этом отмечается, что россияне, живущие в Папуа — Новой Гвинее, не обращались за помощью в посольство. Диппредставительство держит ситуацию в стране на контроле.

На днях, 10 января, в Порт-Морсби начались беспорядки. Некоторые жители воспользовались забастовкой полиции для совершения преступлений. Так, они подожгли и разграбили магазины и авто, были также сообщения о жертвах.

Накануне стало известно, что по меньшей мере погибли 15 человек. Службы безопасности назвали эти беспорядки «тотальной анархией». Власти призвали местных жителей оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспорядки произошли и в Эквадоре. Власти объявили режим внутреннего вооруженного конфликта после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США.