Росавиация запретила самолетам авиакомпаний летать над Йеменом
Решение связано с атакой американцев и британцев на объекты хуситов.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Йемена во время полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Решение принято после ночных ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.
«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
При этом до этого ряд авиакомпаний уже заявили, что не летают над Йеменем. В их числе — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары США и Британии по Йемену. Россия призывала международное сообщество также осудить атаку, которая представляет угрозу для глобального мира.
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