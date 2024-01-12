«Предлог для эскалации»: Захарова осудила удары США и Британии по Йемену

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 19 0

В МИД РФ назвали угрозой глобальному миру удары США и Британии по Йемену

«Предлог для эскалации»: Захарова осудила удары США и Британии по Йемену

Фото: www.globallookpress.com / Wang Shang

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Российская сторона призывает не допускать эскалации.

Удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — оценила ситуацию дипломат.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям.

Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

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