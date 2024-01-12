В МЧС России поздравили журналистский пул с Днем российской печати

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

Представители СМИ поблагодарили министерство за активное сотрудничество и предоставление оперативной и достоверной информации.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

Директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко провел встречу с журналистами, приуроченную ко Дню российской печати.

Роман Охотенко поздравил коллег с профессиональным праздником. Он отметил большую роль журналистов в информировании граждан по предупреждению и ликвидации ЧС, в популяризации культуры безопасности и активное освещение деятельности ведомства.

«В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы — квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество», — сказал он.

В этом году ведомственными наградами и грамотами отмечены более 50 журналистов на федеральном уровне и более 200 в регионах. Они оперативно и точно освещали ликвидацию различных ЧС в непростых условиях, создавали фильмы и сюжеты по тематике ведомства, обучали правилам безопасности, информационно поддерживали мероприятия МЧС России и взаимодействие сотрудников ведомства на международном уровне.

Представители СМИ поблагодарили МЧС России за активное сотрудничество и предоставление оперативной и достоверной информации.

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В МЧС России поздравили журналистский пул с Днем российской печати

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