Суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова по делу об оправдании терроризма

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма. Решение вынес Басманный суд Москвы в ходе закрытого заседания, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Накануне, 11 января, стало известно, что правоохранители провели обыски у Удальцова. Причиной, предварительно, послужили его посты в Telegram-канале. После обысков Удальцова доставили в отдел Следственного комитета для допроса.

К слову, в 2017 году Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012-го. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администратора двух Telegram-каналов приговорили в Москве к 14 годам колонии по статьям о государственной измене и оправдании терроризма.