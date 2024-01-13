«Альтернативы нет»: что будет с ценами на нефть после ударов США по Йемену
Экономист Чирков: после ударов США по Йемену нефть будет дорожать и дальше
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как появление очередной горячей точки на Ближнем Востоке повлияет на энергетические рынки?
После ударов США и Великобритании по Йемену нефть на мировых рынках подорожала сразу на 2% — и в ближайшее время стоимость топлива будет только расти. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Вопросы альтернативы
Специалист уверен, что тренд с подорожанием нефти будет сохраняться достаточно долго, потому что ситуация на Ближнем Востоке не просто не стабилизируется, но и, очевидно, ухудшается. А ведь регион богат и не только нефтью, но и газом.
«Проблемы, которые возникают, приводят к тому, что альтернативы движения нефти в сторону увеличения — ее просто нет. Действительно, под действием военных факторов нефть будет расти в цене», — считает эксперт.
«Возглавляемые США удары»: как в НАТО отреагировали на атаку на Йемен
Военные действия на Ближнем Востоке, само собой, негативно влияют как на добычу, так и на транспортировку нефти. Причем, чем активнее западные страны будут вовлекаться в конфликт, тем выше будут темпы роста стоимости «жидкого золота».
Возможности для России
А вот для России, по мнению Чиркова, ситуацию с повышением цен на нефть можно назвать положительной. Ее госбюджет, вероятнее всего, получит дополнительные доходы и новые возможности.
«Мы являемся хорошим альтернативным поставщиком по многим маршрутам. И, может быть, как раз российская нефть из-за этого будет больше востребована. Потому что понятно, что те танкер, которые хуситы захватывают, те танкеры ассоциируются с западным миром, условно говоря», — говорит экономист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле осудили удары США и Британии по Йемену, назвав их нелегитимными.
Читайте также
84%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?