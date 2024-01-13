«Альтернативы нет»: что будет с ценами на нефть после ударов США по Йемену

Как появление очередной горячей точки на Ближнем Востоке повлияет на энергетические рынки?

После ударов США и Великобритании по Йемену нефть на мировых рынках подорожала сразу на 2% — и в ближайшее время стоимость топлива будет только расти. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Вопросы альтернативы

Специалист уверен, что тренд с подорожанием нефти будет сохраняться достаточно долго, потому что ситуация на Ближнем Востоке не просто не стабилизируется, но и, очевидно, ухудшается. А ведь регион богат и не только нефтью, но и газом.

«Проблемы, которые возникают, приводят к тому, что альтернативы движения нефти в сторону увеличения — ее просто нет. Действительно, под действием военных факторов нефть будет расти в цене», — считает эксперт.

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Военные действия на Ближнем Востоке, само собой, негативно влияют как на добычу, так и на транспортировку нефти. Причем, чем активнее западные страны будут вовлекаться в конфликт, тем выше будут темпы роста стоимости «жидкого золота».

Возможности для России

А вот для России, по мнению Чиркова, ситуацию с повышением цен на нефть можно назвать положительной. Ее госбюджет, вероятнее всего, получит дополнительные доходы и новые возможности.

«Мы являемся хорошим альтернативным поставщиком по многим маршрутам. И, может быть, как раз российская нефть из-за этого будет больше востребована. Потому что понятно, что те танкер, которые хуситы захватывают, те танкеры ассоциируются с западным миром, условно говоря», — говорит экономист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле осудили удары США и Британии по Йемену, назвав их нелегитимными.