«Возглавляемые США удары»: как в НАТО отреагировали на атаку на Йемен

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

AFP: НАТО считает атаку США и Британии на Йемен обороной

«Возглавляемые США удары»: как в НАТО отреагировали на атаку на Йемен

Фото: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X

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Между тем российская сторона призвала мировое сообщество осудить действия американцев и британцев.

НАТО считает удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене «оборонительными», сообщает французское агентство AFP.

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются «оборонительными», — говорится в сообщении со ссылкой на НАТО.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Российская сторона уже осудила действия США и Великобритании, призвав к этому же мировое сообщество. Кроме того, Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена из-за возможных рисков на фоне случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле осудили удары США и Британии по Йемену, назвав их нелегитимными.

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