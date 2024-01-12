В Кремле осудили удары США и Британии по Йемену, назвав их нелегитимными

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 74 0

Тем временем хуситы сообщили о первых жертвах в результате атаки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Shang; 5-tv.ru

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Россия осуждает авиаудары США и Великобритании по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Цемене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

«С точки зрения международного права они (удары. — Прим. ред.) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — сказал представитель Кремля.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять бойцов движения «Ансар Алла» погибли во время ударов США и Великобритании по Йемену.

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