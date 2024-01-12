Ледовая трасса «Игоры Драйв» соберет любителей дрифта со всей России

Первый этап ежегодных соревнований стартует уже в конце января.

На ледовой трассе автодрома «Игора Драйв» проходят последние приготовления к первому этапу соревнований по зимнему дрифту Igora Drive Ice Drift. Долгожданное для спортсменов и болельщиков событие состоится 27 и 28 января 2024 года.

Квалификационные заезды спортсменов будут оцениваться строгими судьями по нескольким критериям: это стиль, угол и траектория заноса, а также самоотдача пилота, контроль и плавность при движении автомобиля вокруг своей оси. Ожидается, что самым эмоциональным этапом станут парные заезды, где водители будут демонстрировать умение действовать синхронно, повторяя движения соперника.

Для зрителей доступны билеты двух категорий — «Стандарт» и «Комфорт». Дети до шести лет могут посетить соревнования бесплатно в сопровождении взрослых, до 13 лет можно приобрести детский билет.

Дополнительную информацию об автодроме «Игора Драйв», а также о мероприятиях и услугах можно получить на официальном сайте drive-igora.ru, а также во ВКонтакте и в Telegram.

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