США и Британия осуществили еще один удар по Йемену на фоне совещания Совбеза ООН

Удар был нанесен по северу столицы Йемена

США и Великобритания нанесли очередной удар по территории Йемена, сообщает телеканал Al-Masirah. Примечательно, что атака была нанесена практически во время совещания Совбеза ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена.

По некоторым данным, удар был нанесен по северу столицы Йемена — Сане. Очевидцы в соцсетях публикуют видео обстрела.

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Первая атака была совершена ночью 12 января. США и Великобритания нанесли нанесли более 70 ударов по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль. Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.

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Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Кремль осудил авиаудары США и Великобритании по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, начнется ли Третья мировая война после ударов США по Йемену.