Ищут пиратов: Небензя раскатал отговорки США о необходимости удара по Йемену

США обостряют и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена. Он напомнил, что главная задача ООН, закрепленная в ее Уставе, — предотвращать угрозы миру и подавлять акты агрессии.

Однако это не защитило Йемен от удара США и Великобритании. Небензя сравнил произошедшее 12 января с ударами Израиля по сектору Газа.

«Война распространяется на Красное море и Аденский залив. При этом Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом — в Белом доме заявили, что „оставляют за собой право“ возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые „угрозы“. Не нужно быть прозорливым, чтобы понимать — и эти „угрозы“, и меры по реагированию на них США будут определять произвольно», — заметил российский дипломат.

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Небензя добавил, что атака США и их партнеров не имеет ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, так как эта статья не применяется к ситуации с коммерческими судами. Таким образом, «коалиция» грубейшим образом нарушила вторую статью Устава ООН. Представитель РФ отметил, что все псевдоправовые обоснования Белого дома не выдерживают никакой критики.

«Пытаясь подыскать хоть какое-то оправдание своим нелегитимным действиям, в Вашингтоне путаются в показаниях. Чего стоит абсолютно нелепое с правовой точки зрения упоминание в заявлении президента США пиратства. Это понятно любому, кто хотя бы раз видел определение пиратства в статье 101 упомянутой Конвенции. Но даже если бы речь шла о пиратах — Конвенция дает право задержать пиратское судно и судить экипаж, а не вбамбливать очередную страну в каменный век», — припечатал западные страны Небензя.

Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала мировую общественность о последствиях силового решения проблем на Ближнем Востоке.

«Но все попытки СБ ООН принять решение с требованием о прекращении насилия были заблокированы США. Раз за разом вместо того, чтобы обратиться к устранению коренных причин нестабильности, сделать ставку на политическое решение проблем, Запад выбирает силу», — заявил постпред РФ при ООН.

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Он отметил, что действия США и их сателлитов чреваты полноценной войной не только в Йемене, но и в масштабах всего региона. В пример Небензя привел ситуацию в Сирии, когда США изобрели абсурдную концепцию, якобы допускающую коллективную самооборону с негосударственным субъектом — сирийскими курдами — от сирийской армии на сирийской же территории.

«Проблема гораздо шире — такие опрометчивые и недальновидные шаги дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой все происходящее до этого покажется «цветочками», — заявил Небензя.

Дипломат предупредил, что вся полнота ответственности за вероятный кризис на Ближнем Востоке ляжет на США и их пособников, а также призвал осудить США за нападение на другую страну без мандата ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ударами по Йемену нарушили резолюцию ООН по Красному морю.