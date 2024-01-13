Зрители, для вас! С любовью! Московский Губернский театр отметил десятилетие

В честь праздника актеры и актрисы подготовили массу сюрпризов!

По-настоящему громко и с размахом отметил свой 10-й день рождения Московский Губернский театр. В честь круглой даты со дня основания гостям показали перформанс, поставленный Сергеем Безруковым. Еще одним большим подарком для зрителей стало закулисье. Любой желающий смог посмотреть на театр с другой стороны и даже открыть в себе новые таланты — например, поучаствовать в занятиях по вокалу или танцам. Праздничную атмосферу оценила и корреспондент Анна Ничуговская.

Не только увидеть закулисье, но и попробовать себя в роли драматического актера. В свой 10-й день рождения Губернский театр помогает раскрыть таланты.

Упражнения на внимание, партнерство и фантазию — то, что помогает добиться мастерства. Пока одни представляют горящую свечу, играются с монеткой и едят лимон — другие пытаются попасть в такт.

Теперь зрители во время спектаклей смогут пританцовывать в такт вместе с артистами — всего за один час они выучили отрывки финальных танцев из трех постановок: «Женитьба почти по Гоголю», «Поэтическое кафе «Луч» и «Остров сокровищ».

«Они были такие легкие, классные. Что самое интересное, — они были веселые; как только мы выучили пиратов, сразу включилась такая внутренняя энергия! Знаете, я пиратка! Как хорошо!» — отмечает Любовь Астраханцева.

Те, кто танцевать не любит, мог попробовать себя в пении. Как должна работать диафрагма и правильно дышать, чтобы получить красивый голос, — показывает педагог по вокалу. Еще чуть-чуть — и можно на сцену.

«Я вообще, можно сказать, никогда и не пела, если только так, на кухне немножечко, — вполголоса. А здесь, оказывается, если поставить дыхание и знать слова, то можно даже очень шикарно петь и чувствовать себя очень уверенно и хорошо», — отмечает Галина Лебедева.

Сыграть с любимыми актерами в настольный теннис, домино и задать вопросы за чашкой чая. На этом в юбилейную дату сюрпризы не заканчиваются.

— Самая яркая часть программы — примерка костюмов. Можно, например, попробовать себя в роли Настеньки из «Аленького цветочка» или надеть халат и чалму Аладдина. Что у вас еще интересного? — интересуется у организаторов корреспондент Анна Ничуговская.

— Шубка Клеопатры Львовны из пьесы Островского. Примеряете?

— Давайте попробуем, благодарю. А после преображения вас сразу проводят к праздничному столу.

Оливье, селедка под шубой, курица, поросенок, бутерброды с икрой и пирожки. Кто не задавался вопросом: настоящая ли еда на сцене? Даже актеры не всегда угадывают, что можно съесть, а что — нет.

Так свой день рождения не отмечал ни один российский театр. МГТ с нуля создавал Сергей Безруков — он объединил два областных театра, которые располагались в Доме культуры.

«Открывать театр моему другу — Сереже Безрукову… Тогда я еще, так сказать, выражал свои опасения. Я видел, как это на моих глазах происходило, если ты внутри чего-то очень хочешь, если у тебя есть смысл и цель, ты обязательно этого добьешься», — отмечает заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

За 10 лет Московский Губернский театр (МГТ) показал больше полусотни спектаклей. Провел десятки фестивалей и творческих лабораторий. Труппа выступила в 50 городах России. Главный девиз: «Театр, доступный для всех». МГТ первым в стране стал использовать тифлокомментирование — специальный пояснительный текст для людей, которые плохо видят и слышат. И все это стало возможно благодаря командной работе.

«Я рад, что у нас замечательная труппа универсальных артистов. Есть звезды, которые знает вся страна. А есть действительно эти артисты, на которых держится репертуар. Это все одна большая команда, и я дорожу каждым актером и каждым сотрудником», — сказал народный артист России, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

Завершилась праздничная программа музыкально-драматическим пластическим спектаклем. За основу Сергей Безруков взял статью Виссариона Белинского 1834 года «Литературные мечтания».