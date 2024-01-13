Боли в шее: как помочь себе в домашних условиях

Врач-невролог дала полезные рекомендации.

Когда мы проводим большую часть времени за компьютером, причем принимая неправильное положение сидя, начинает страдать осанка. Чаще всего мы испытываем дискомфорт и болевые ощущения именно в области шеи. Как правильно бороться с проблемой в домашних условиях — рассказала врач-невролог Екатерина Туровская изданию Афиша Daily.

Специалист разобрала самые популярные методы борьбы с болью в шее и дала свои рекомендации для действенного результата.

Ортопедические подушки

Первое, что приходит в голову при возникновении боли в шее — ортопедическая подушка. Они используются для поддержания правильного положения головы и шеи во время сна. Так сохраняется осанка и улучшается здоровье в целом. Самые комфортные подушки с двумя валиками или выемкой посредине. Для большей эффективности лучше выбирать подушку с эффектом памяти.

Мази

Самые эффективные — мази на основе нестероидных противовоспалительных компонентов. Они блокируют воспалительные фермент, разрывая патологическую цепочку боли. При этом нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Разогревающие же мази не самый лучший вариант, так как они приносят кратковременную пользу. Способствуя усилению кровотока, они могут привести к усугублению болевых ощущений.

Ручные массажеры

Такой метод часто нам кажется наиболее действенным, но он является лишь дополнительным. Самомассаж может часто навредить. Поэтому лучше обратиться к дипломированным специалистам.

Но ручные массажеры для того и придуманы, чтобы помочь без рисков. Однако в острый приступ боли массаж противопоказан.

Электрические массажеры с режимами шиацу, нагревом и прочими функциями

У этого вида массажеров более выраженная сила воздействия. Их рекомендуется использовать для снятия напряжения в мышцах вечером после тяжелого рабочего дня. Важное правило: массировать не более 15-20 минут в день курсом 10-12 сеансов.

Фиксирующие воротники

Воротники, такие как Шанца, направлены не на лечение, а на простую фиксацию шеи при травмах. Самый подвижный отдел не терпит обездвиженности. Отказ от упражнений может способствовать превращению болевого синдрома в хронический.

Лечебная физкультура

Такой метод является наиболее эффективным и безопасным. Йога, стретчинг, пилатес и плавание — подходящий вид активности. ЛФК обеспечивает формирование мышечного корсета и укрепляет опорно-двигательный аппарат. Такой метод облегчает боли в шее и замедляет старение скелета.

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