Качество, а не количество: беспокойный сон может привести к неожиданным проблемам

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 41 0

Беспокойный сон может привести к проблемам с памятью

Качество, а не количество: беспокойный сон может привести к неожиданным проблемам

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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В ходе большого эксперимента было выявлено негативное воздействие неспокойного ночного отдыха на организм.

Беспокойный и прерывистый сон может повлиять на снижение когнитивных функций, выяснили ученые из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в материале издания Neurology.

В ходе эксперимента, в котором поучаствовали более 500 добровольцев в возрасте от 30 до 40 лет, была выявлена взаимосвязь между качеством ночного отдыха и работой мозга.

Участникам выдали специальные наручные часы, оценивающие длительность и «характеристику» сна в течение шести дней и ночей. После завершения анализа были проведены специальные тесты на беглость речи и память — требовалось назвать животных, начинающихся на одну и ту же букву.

Резиденты, часто просыпающиеся ночью, показали результат на два с половиной раза меньше по сравнению с добровольцами, которые не испытывали систематических трудностей со сном.

«Наши результаты показывают, что именно качество, а не количество сна особенно важно для когнитивного здоровья в среднем возрасте», — поделился доктор Юэ Ленг, возглавлявший исследование.

Кроме того, по мнению ученых, беспокойный ночной отдых не позволяет мозгу эффективно избавляться от токсичных белков, которые часто способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит недостаток сна.

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