От социальной изоляции до психических расстройств: чем грозит недостаток сна

Сомнолог рассказал, что из себя представляет полноценный отдых.

Полноценный сон — неотъемлемая часть здоровой жизни человека. Однако в современном ритме жизни нередко появляется дефицит сна, который в итоге может привести к серьезным проблемам. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, сомнолог Алексей Мелехин.

Причины дефицита сна

Специалист отмечает, что у каждого человека есть свой хронобиотип, то есть график сна, который можно назвать уникальным. Поэтому четкой нормы сна просто не существует, равно как и понятия «мало спать». Кроме того, качество сна не всегда измеряется временем. Гораздо важнее, чтобы он был полноценным и полнофазным, а также расслабляющим и глубоким.

О дефиците сна можно говорить в том случае, если человек спит поверхностно, тревожно и постоянно просыпается, у него наблюдаются кошмары. Подобные проблемы могут быть вызваны физическими факторами, то есть, состоянием здоровья.

«Это может быть вызвано психическим здоровьем, изменения в нем. Это депрессивные расстройства, это тревожный спектр расстройств, это посттравматические расстройства, это расстройства адаптации», — объясняет специалист.

Психиатр также обращает внимание, что нельзя исключать и психологические причины, то есть, какие-то жизненные неприятности, которые нарушают внутренний покой.

Последствия дефицита сна

Алексей Мелехин напоминает, что неполноценный сон приводит к нарушению когнитивных функций человека: памяти, внимания, работоспособности. Кроме того, могут возникнуть физиологические проблемы, например, из-за дефицита сна страдает сердечно-сосудистая система.

«Появляются головные боли, появляется раздражительность, слезливость, обидчивость. Мы становимся, чаще всего, жертвами обмана, манипуляций. Появляется социальная изоляция. Появляется расстройство пищевого поведения», — перечисляет психолог.

Борьба с дефицитом сна

В первую очередь, специалист советует задуматься о первопричинах возникших проблем со сном. Возможно, они кроются во внутренних противоречивых, которые гложут человека. И, как только решатся мучающие его вопросы, сон восстановится.

Также стоит подумать о ритуалах отхода ко сну.

«Ритуалы поведенческие, которые показывают, что день завершен: безопасно, комфортно, отпусти», — говорит сомнолог.

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, Мелехин советует не затягивать и обратиться к специалисту.

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