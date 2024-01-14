Война неизбежна? Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену

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США ударами по Йемену провоцируют дальнейшую эскалацию ситуации в Красном море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kurt Desplenter; 5-tv.ru

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Хуситы периодически нападают на торговые корабли в Красном море в знак протеста против ударов Израиля по сектору Газа. Агрессия со стороны Вашингтона и Лондона их не напугала, а только раззадорила.

В интернете завирусилась шутка — фото президента Украины Владимира Зеленского в машине во время поездки по Прибалтике и подпись: «Какой еще Йемен?» И лицо прямо говорящее, что теперь США точно не до него.

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Йемен контролирует «ворота» в Суэцкий канал, главный морской маршрут планеты. Неподконтрольные правительству повстанцы хуситы последние недели обстреливали и даже брали на абордаж проходящие мимо в Израиль суда. Америка сначала послала корабли «прикрывать» конвои, а на этой неделе начали бомбить объекты хуситов.

Конечно, хуситские атаки на мирные суда — это беспредел. Но и бомбить суверенную страну, без санкций ООН и даже без разрешения какого-никакого, но существующего правительства Йемена, это тоже беспредел, даже похлеще. Кадры ударов по Йемену напомнили до боли знакомые картинки операций США на Ближнем Востоке прежних лет: Ирак, Ливия, Сирия. Ночь, песок, море огня.

Неужели Байден захотел поднять рейтинги маленькой победоносной войной? И чем обернется этот новый конфликт на Ближнем Востоке? В этом разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков. Все подробности — в его репортаже.

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