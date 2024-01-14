Не дожил даже до 30-летия: какую семейную драму унес с собой в могилу Кай из «Снежной королевы»

В ближайшем окружении много лет уверяли: деспотичные наклонности Яна Пузыревского превратили в ад не одну судьбу.

Роль Кая из советской драмы «Снежная королева» сделала Яна Пузыревского известным на весь Советский союз. Мальчик с льдинкой в сердце сражал наповал всех, с кем сталкивался в обычной жизни. Переманить людей на свою сторону ему помогала обаятельная внешность. Мало кто знал, что в душе красавчика творился ад, сгубивший не только его собственную, но и еще, как минимум, две жизни.

Еще в 18 лет Пузыревский неожиданно женился на Людмиле — девушке, с которой они учились в одной школе. В ближайшем окружении поговаривали, что брак был скоропалительным. Актер, много лет находившийся под давлением матери, мечтал вырваться из-под родительского гнета. Узаконенные отношения должны были стать способом зажить собственной жизнью.

Одурманенный славой Пузыревский слишком поздно начал осознавать, что поторопился с отношениями, но сделать уже ничего не мог. Постепенно страсть между супругами начала гаснуть, а мать, так и не сумевшая принять невестку, только подливала масла в огонь. Людмила надеялась, что спасти отношения удастся, если на свет появится ребенок. Спустя пять лет женщина подарила супругу сына, но ситуация только усугубилась, пишет портал Kulturologia.

Уже после всех трагических событий сестра экранного Кая расскажет: ее брат страдал патологической ревностью, буквально отравляя жизнь супруги и маленького наследника. Регулярные истерики, переходившие в припадки, доводили Людмилу до постоянных срывов. Увереннный в женовней неверности Пузыревский регулярно выяснял, где и с кем проводит время жена, а сам после съемок крутил романы с симпатичными барышнями.

Скандал в итоге не заставил себя ждать: Людмила решилась сходить налево, отомстив за годы страданий. Все, что было дальше, стало страшным сном: Пузыревский превратился в воскресного отца, а затем запил. Пагубное пристрастие в итоге и привело к тому, что перспективного актера не стало слишком рано: актер свел счеты с жизнью, не успев дожить даже до 30-летия. Маленького сына, лишившегося отца в одночасье, в итоге воспитывали супруга и сестра Яна.

Ранее 5-tv.ru писал, почему жизнь Яна Пузыревского оборвалась слишком рано.