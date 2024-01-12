«Уходит эпоха»: Петросян трогательно простился с Соломиным

Юморист считает, что молодежь должна сберечь все лучшее от прошлого поколения.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян простился со своим другом и художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным. Об этом сообщило издание dni.ru со ссылкой на личный блог юмориста.

«Юрий Мефодьевич сделал на этой земле много прекрасного, сохраняя многие традиции дорогого нашему сердцу Великого Русского Театра. Земной поклон! Царствие Небесное», — написал Петросян.

Он отметил, что с кончиной артиста уходит эпоха. При этом, уточнил Петросян, она сохраняется в старшем поколении, а молодым необходимо сберечь лучшие практики.

Соломин умер на 89-м году жизни, прощание с ним пройдет 15 января в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище — артиста захоронят рядом с супругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при жизни Соломин не назвал преемника. Однако в настоящий момент театр продолжает работать.