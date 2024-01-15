«Хотел заехать»: актер Сысоев пожалел, что не увиделся в последний раз с Захаренковым

Артист из-за работы и личных дел откладывал «на потом» встречу с покойным каскадером. В итоге она так и не состоялась.

Внезапная смерть 38-летнего актера эпизодических ролей и известного каскадера Александра Захаренкова для многих артистов стала настоящим шоком. В интервью для издания Газета.ру его коллега Юрий Сысоев признался, в прошлом году у него была возможность встретиться с Захаренковым. Но тогда он решил отложить ее «на потом». Теперь сильно жалеет о своем решении…

«Раньше-то он в Москве был какое-то время, потом в Старый Крым переехал домой, в последнее время там был, а тут самолеты отменили — не налетаешься, не наездишься. В Крым приедешь, на съемках увидишься. Я в прошлом году там был рядом, хотел заехать в Старый Крым, думал „потом-потом“. Теперь очень жалею, что не заехал к нему», — признался он.

Он также рассказал, что дружил с Захаренковым с момента начала его актерской карьеры. Покойный, по словам Сысоева, был не только профессиональным каскадером, но и хорошим человеком.

«Горько, обидно, жалко, досадно», — добавил Сысоев.

Сердце каскадера остановилось 12 января. Причиной смерти стал инсульт.

На счету Захаренкова около 25 проектов. Среди картин: «Тайна печати дракона» (Китай, Россия) 2019, «Балканский рубеж» (Россия, Сербия) 2019, «Цена жизни» 2013, «Человек-приманка» 2012, «Фантом» 2012, «Я покажу тебе Москву» 2009, «Котовский» 2009, «Господа офицеры: Спасти императора» 2008, «Боец. Рождение легенды» 2008.

Примечательно, что вместе с Захаренковым работали такие знаменитости как Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Джейсон Флеминг по фильму «Тайна печати дракона».

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