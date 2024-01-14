Никто не приходит? Как выглядит могила Инны Чуриковой в годовщину ее смерти

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 364 0

Могила Чуриковой в годовщину смерти выглядит неухоженной и запустевшей

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Место упокоения актрисы выглядит совершенно запустевшим.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась ровно год назад — 14 января 2023 года. Сайту 5-tv.ru удалось узнать, как выглядит могила кинозвезды спустя год после ее смерти.

На кадрах заметно, что участок выглядит совершенно запустевшим. Складывается впечатление, что его никто не посещает. Звезде до сих пор не возвели памятник, да и сам участок весь в снегу. Портрет на месте упокоения также усыпан белыми хлопьями.

Рядом с Чуриковой похоронен ее муж народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Режиссер умер тоже в 2023 году, но он скончался 26 августа. При этом на его могиле возложен один букет цветов, но она также утонула в белых хлопьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему народной артистке Инне Чуриковой в «Морозко» пришлось есть лук вместо яблок.

-17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

Последние новости

18:28
«Не думала, что так болеют»: Елена Ваенга не смогла провести концерт из-за болезни
18:13
Королева Дании официально отреклась от престола
18:02
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января
17:54
Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя
17:33
Громкие заявления о «болезни X» могут иметь экономический подтекст
17:12
Никто не приходит? Как выглядит могила Инны Чуриковой в годовщину ее смерти

Сейчас читают

«Смертельная триада»: что известно о новой губительной «болезни X»
Никто не приходит? Как выглядит могила Инны Чуриковой в годовщину ее смерти
Состояние, угрожающее жизни: чем опасен серотониновый синдром и как его диагностировать
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса