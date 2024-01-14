Никто не приходит? Как выглядит могила Инны Чуриковой в годовщину ее смерти

Место упокоения актрисы выглядит совершенно запустевшим.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась ровно год назад — 14 января 2023 года. Сайту 5-tv.ru удалось узнать, как выглядит могила кинозвезды спустя год после ее смерти.

На кадрах заметно, что участок выглядит совершенно запустевшим. Складывается впечатление, что его никто не посещает. Звезде до сих пор не возвели памятник, да и сам участок весь в снегу. Портрет на месте упокоения также усыпан белыми хлопьями.

Рядом с Чуриковой похоронен ее муж народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Режиссер умер тоже в 2023 году, но он скончался 26 августа. При этом на его могиле возложен один букет цветов, но она также утонула в белых хлопьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему народной артистке Инне Чуриковой в «Морозко» пришлось есть лук вместо яблок.