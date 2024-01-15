Станете нервными и тревожными: в какое время лучше всего пить кофе

Ученые также рассказали, какое максимальное количество чашек кофе в день не навредит здоровью.

Чтобы получить максимальный заряд энергии и сил, пить кофе лучше всего не раньше 9:30 утра. В противном случае можно стать тревожным и нервозным, заявили ученые после проведенного исследования. Их слова опубликовала британская газета Daily Mail.

Вместе с тем в день следует употреблять не более 400 миллиграммов кофеина. Это примерно четыре чашки. Эффект от кофе человек обычно чувствует уже через 15 минут. Он может длиться до двух часов. Все зависит от того, ел ли человек и скорости переработки кофеина. Она же в свою очередь зависит от генетики. Так, некоторым может потребоваться до десяти часов на переработку кофеина.

Скорость переработки кофеина в свою очередь влияет на сон человека. Ученые выяснили, что чрезмерное или слишком позднее употребление кофеина может сократить сон на 30 минут, если человек перерабатывает кофеин нормально, либо на час у тех, кому на выведение кофеина нужно больше времени.

Кроме того, употребление кофе вечером нарушает медленный сон — важнейшую фазу сна, недостаток которой связан с целым рядом проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление и диабет. Поэтому большинство врачей рекомендуют отказаться от кофе за шесть-восемь часов до сна или раньше.

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