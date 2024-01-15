Концерты Максима Галкина* в Таиланде массово отменяют

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 637 0

Опальный комик сбежал из России за границу после начала СВО. В своих выступлениях он резко негативно высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Концерты Максима Галкина* в Таиланде массово отменяют

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Концерты Максима Галкина* в Таиланде массово отменяют. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

Опальный комик сбежал из России за границу после начала СВО. В своих выступлениях он резко негативно высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Очередные концерты Галкин планировал устроить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

«Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — говорилось в комментарии.

Все билеты на мероприятия организаторы сняли с продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для выступления сбежавшего Галкина* не нашлось ни одной площадки в Казахстане.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

13:00
Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы
12:54
«Информации нет»: Песков о якобы потере самолетов в Азовском море
12:47
Терпение на исходе: Байден разочарован неповиновением Нетаньяху
12:46
Курс евро упал ниже 96 рублей впервые с конца осени прошлого года
12:41
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
12:35
Расследование продолжается после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Завершить дело своей жизни не успел: известный советский актер умер в муках
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса