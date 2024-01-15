Концерты Максима Галкина* в Таиланде массово отменяют. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

Опальный комик сбежал из России за границу после начала СВО. В своих выступлениях он резко негативно высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Очередные концерты Галкин планировал устроить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

«Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — говорилось в комментарии.

Все билеты на мероприятия организаторы сняли с продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для выступления сбежавшего Галкина* не нашлось ни одной площадки в Казахстане.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.