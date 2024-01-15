Смех лечит: почему у оптимистов иммунитет лучше, чем у пессимистов

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 51 0

Профессор Идова: у оптимистов больше иммунных клеток в крови, чем у пессимистов

Смех лечит: почему у оптимистов иммунитет лучше, чем у пессимистов

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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По мнению ученых, поведение и настрой человека напрямую влияют на его здоровье.

Профессор Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова рассказала, что иммунитет у оптимистов и пессимистов различается. У счастливых людей, по ее словам, повышено содержание иммунных клеток в крови, сообщила она изданию Газета.ру

Психонейроиммунология — область в медицине, которая активно развивается. Изучает она взаимосвязь мозга, психоэмоционального состояния и иммунной системы, которая, в свою очередь, регулирует внутреннюю среду организма, перерабатывает и сохраняет информацию. Получается, что эмоции напрямую влияют на иммунную систему.

«Фильм ужасов, просмотренный несколько раз, вызывал у мужчин снижение иммунных показателей по сравнению с их параметрами до просмотра фильма», — подтверждает это профессор.

Тревога, страх и негативные эмоции снижают содержание Т-хелперов, помогающих другим иммунным клеткам функционировать, а также истребляют естественные киллеры, которые борются с опухолевыми и инфицированными вирусами клетками.

Так, у оптимистов Т-хелперов больше, так как они чаще смеются и ощущают более сильные положительные эмоции. Но интересно, что на стресс реакция у оптимистов хуже, чем у пессимистов — они ярче реагируют на стресс, что снижает иммунитет. Пессимистов же стресс затрагивает слабее, ведь они и так всегда готовятся к худшему.

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