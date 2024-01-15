«Они сильно боятся»: Залужный срочно уехал под Харьков из-за катастрофы на фронте

Ситуация для ВСУ на поле боля складывается далеко не в их сторону.

Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Минобороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что российские силы возьмут под контроль регион. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Эксперт указал, что ситуация для украинских боевиков в Харьковской области складывается, мягко говоря, не самым лучшим образом. И командование, по его словам, не знает, какие принять меры, чтобы исправить положение.

«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся», — заявил эксперт.

Несколько дней назад в Харьковской области прошла встреча военного командования ВСУ. На ней присутствовал Залужный, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров.

«Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться», — считает Меркурис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.