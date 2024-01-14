ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

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Алина Крылова
Алина Крылова 66 0

Удары по объектам врага наносили российскими ракетными войсками и артиллерией.

ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. С соответствующим известием вышли в Минобороны РФ.

Как сообщил журналистам представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские бойцы сумели нейтрализовать порядка 23 вражеских беспилотника над населенными пунктами Новоандреевка, Спорное и Липовое в ДНР, а также ликвидировали угрозу в небе над несколькими населенными пунктами в ЛНР, Запорожье и Херсоне. Всего за несколько рейдов с лица земли были стерты 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В Днепропетровской области Вооруженные силы (ВС) России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево. Триумф празднуют российские бойцы и на Купянском направлении: слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Развернули солдаты и попытку контрнаступления боевиков в районах населенных пунктов Кисловка и Розовка, что в Харьковской и Луганской области соответственно.

Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов КИСЛОВКА Харьковской области и РОЗОВКА Луганской народной республики.

«Противник потерял до 130-ти военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — гласит официальное сообщение.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России «Кинжалами» уничтожила объекты по производству снарядов для ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

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