ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Удары по объектам врага наносили российскими ракетными войсками и артиллерией.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. С соответствующим известием вышли в Минобороны РФ.
Как сообщил журналистам представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские бойцы сумели нейтрализовать порядка 23 вражеских беспилотника над населенными пунктами Новоандреевка, Спорное и Липовое в ДНР, а также ликвидировали угрозу в небе над несколькими населенными пунктами в ЛНР, Запорожье и Херсоне. Всего за несколько рейдов с лица земли были стерты 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
В Днепропетровской области Вооруженные силы (ВС) России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево. Триумф празднуют российские бойцы и на Купянском направлении: слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.
Развернули солдаты и попытку контрнаступления боевиков в районах населенных пунктов Кисловка и Розовка, что в Харьковской и Луганской области соответственно.
Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов КИСЛОВКА Харьковской области и РОЗОВКА Луганской народной республики.
«Противник потерял до 130-ти военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — гласит официальное сообщение.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России «Кинжалами» уничтожила объекты по производству снарядов для ВСУ.
- 14 янв
- Принял вызов: российский боец обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
- 14 янв
- Новый танк, пораженные цели и активное наступление: итоги СВО за минувшую неделю
- 14 янв
- «Очень сложно»: на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16
- 14 янв
- «История Европы изменилась»: зачем немощная Украина заключила с Британией договор о защите
- 14 янв
- Танки беспилотников не боятся: технику ВС РФ оснастили уникальной системой подавления дронов
- 14 янв
- Полны уныния: Запад все меньше верит в успех Украины в борьбе с Россией
- 14 янв
- В Минобороны рассказали, как продвинулась спецоперация на Украине за новогодние праздники
- 14 янв
- «Могилизация»: как на Украине насильно отправляют граждан страны на фронт
- 13 янв
- На Украине заявили о готовности Зеленского признать необходимость перемирия с РФ
- 13 янв
- «Риторика поменялась»: на Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
Читайте также
77%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?