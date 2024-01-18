Московский аэропорт Внуково приостанавливал прилеты и вылеты

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 188 0

С чем связаны ограничения?

Московский аэропорт Внуково приостанавливал прилеты и вылеты

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Московский аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилеты приостановлены», — говорится в сообщении.

По информации источника 5-tv.ru, ограничения в работе авиагавани введены с 11:47 по московскому времени. Предварительно, там введен план «Ковер».

Обновление от 12:31. По информации источника, Внуково начал принимать самолеты на посадку.

«С 12:00 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 12:30 — на прием и выпуск воздушных судов», — уточнили в пресс-службе авиагавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавших и разрушений при перехвате беспилотника в Ленинградской области нет. Дрон был сбит в районе часа ночи.

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