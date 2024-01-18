«Самое удивительное»: в войсках РФ рассказали о женской роте ВСУ в Донбассе
Женскую роту ВСУ заметили на кременском участке фронта
Фото: www.globallookpress.com / David Tesinsky
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Какие функции она выполняет, находясь в рядах армии Украины?
Украинская рота, состоящая из женщин-боевиков, зашла на позиции ВСУ на кременском участке фронта на территории Донбасса. Как рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», подмога пришла к бригаде «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«Самое удивительное — это, конечно, женская рота на „болото“ (название участка местности в Серебрянском лесничестве. — Прим. ред.) зашла, состоящая исключительно из женщин», — сказал он.
Предполагается, что женское подразделение состоит из добровольцев и называется К-2, оно принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Они выполняют функции операторов беспилотников и снайперов на кременском участке. «Аид» назвал их хорошими специалистами БПЛА, а вот как стрелков-женщин сложно определить.
«Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем „переписку“ снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм, посмотрим, как они себя поведут», — сказал боец.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать в стране. В частности, он опубликовал в сосцсетях пост, где отчитался о статистике в ВСУ и планах на ближайшее время. В том числе министр рассказал о покупке комплектов женской формы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать погибшей военной ВСУ рассказала о плохом отношении властей Украины.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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