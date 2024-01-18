Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 57 0

На фоне критической ситуации украинских боевиков на поле боя мэр Киева призвал Европу не забывать об Украине.

Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Тема:
Спецоперация

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения ВСУ на фронте.

«Уже несколько месяцев ощущается безумная, огромная нехватка боеприпасов. <…> Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии — мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию», — сказал он в интервью Bild.

Кроме того, глава киевской столицы пожаловался на отказ Германии передать крылатые ракеты Taurus. Кличко также признал, что инициатива на поле боя перешла к ВС РФ.

«Будем воевать лопатами»: Киев поставил Западу ультиматум из-за отсутствия помощи

Прежде в Белом доме признали, что Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов ряда вооружений.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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