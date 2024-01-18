Умер известный актер Николай Коршилов

В понедельник, 15 января, из жизни ушел заслуженный артист РСФСР Николай Коршилов. Такой новостью поделились в пресс-службе Московского театра оперетты.

Причина смерти актера не уточняется. Мужчина не дожил всего несколько дней до своего 80-летия. Прощание с артистом пройдет 19 января. Его похоронят на Даниловском кладбище.

«Николай Николаевич Коршилов был солистом Московского театра оперетты в течение многих лет. В его творческой биографии были яркие роли, сыгранные на сцене театра», — отметили представители театра.

Актер отметился ролями в таких постановках, как «Севастопольский вальс», «Вольный ветер», «Летучая мышь» и множестве других. Также он сыграл в картине «Все для Вас».

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