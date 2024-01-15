Умерла актриса Элизабет Триссенар

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 58 0

За свою карьеру она сыграла почти в 50 фильмах и примерно в 50 спектаклях.

Умерла актриса Элизабет Триссенар

Фото: Кадр из х/ф «Горькая жатва», реж. Агнешка Холланд, 1985 г.

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Умерла австрийская актриса Элизабет Триссенар, известная по фильмам режиссера Райнера Вернера Фасбиндера. Об этом сообщило агентство DPA.

Артистка снялась в таких фильмах Фасбиндера, как «Больвизер», «В год тринадцати лун», «Замужество Марии Браун». Также ее можно было увидеть в телесериале «Берлин, Александерплац». Помимо этого, Триссенар активно играла в различных театрах.

Актриса умерла в больнице 14 января в возрасте 79 лет, причина ее смерти не уточняется. Всего за свою карьеру она сыграла почти в 50 фильмах и примерно в 50 спектаклях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков.

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Умерла актриса Элизабет Триссенар

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