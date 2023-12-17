Отъезд из России и кольцо на пальце: как сейчас живет актриса Ирина Пегова

За творчеством и личной жизнью артистки следят миллионы поклонников. Что сейчас происходит в жизни знаменитости?

Слава к заслуженной артистке РФ Ирине Пеговой пришла после роли Ольги в мелодраме Алексея Учителя «Прогулка». За время своей карьеры она уже успела сыграть в более чем 100 фильмах, сериалах и постановках. Редакция NEWS.ru узнала, как сейчас живет звезда отечественного кино.

Стоит отметить, что актриса закончила ГИТИС в 2001 году, а затем была принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Свои первые шаги на театральном поприще она начинала с таких постановок, как «Волки и овцы», «Белые ночи», «Война и мир. Начало романа» и других.

Сейчас актриса служит в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Впервые на сцену этого театра она вышла в 2006 году. С тех пор Пегова неустанно радует зрителей, перевоплощаясь в различных персонажей. Кроме того, ее можно увидеть в постановке «Таланты и поклонники» театра имени Маяковского.

Впрочем, Пегова живет не только одним театром. В 2023 году на экраны вышли семь картин с ее участием. Она появилась в таких проектах, как «Царская прививка», «Беспринципные в деревне» и многих других. Всего за свою карьеру она снялась во множестве высокооцененнных картинах: «Экипаж», «Маша в законе», «Танкисты своих не бросают» и прочих.

После насыщенного и продуктивного года Пегова позволила себе небольшой отдых. Актриса улетела на Мальдивы. Однако пребывание в райском месте длилось недолго, и сейчас она уже вернулась в Москву.

Актриса снимается еще в нескольких проектах, премьера которых запланирована на 2024 и 2025 годы.

О личной жизни Пеговой известно не так много. Она была замужем за коллегой Дмитрием Орловым. Пара развелась в 2011 году после шести лет брака. От мужа у нее осталась дочь по имени Татьяна.

В октябре она появилась с кольцом на безымянном пальце. Фанаты успели насторожиться. Однако актриса быстро успокоила своих поклонников.

«Я люблю украшения и ношу кольца на любых пальцах без разбора. Это не имеет никакого отношения к замужеству», — объяснила она.

Впрочем, Пегова рассказывала в одном из интервью о сталкере. Некий мужчина слишком навязчиво следит за ее жизнью.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ирины Пеговой решила не идти по стопам матери. Артистка признается, что наследница растет очень самостоятельной.