Ирина Пегова сбежала из Москвы. Где актриса встретила Новый год?

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Актриса Ирина Пегова на новогодние каникулы уехала в Нижний Новгород

Ирина Пегова сбежала из Москвы. Где актриса встретила Новый год?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса поделилась зимними кадрами в социальной сети.

Актриса Ирина Пегова на новогодние каникулы решила не засиживаться дома, а отправилась в Нижний Новгород. Фотографиями из своего путешествия она поделилась с поклонниками на страничке в соцсетях.

Знаменитость прогулялась по Нижегородскому кремлю, а после отправилась на выставку в музей. Актриса никак не стала подписывать снимки, только отметила, что художник Константин Пьянов для нее стал настоящим открытием. При этом до этого Пегова публиковала фото из Выксы — судя по всему, Новый год звезда кино встретила на родине, в Нижегородской области.

описание.Пегова приехала в Нижний Новгород на новогодние праздники. Фото: Instagram* / pegovairina

К слову, еще в ноябре артистка делилась с публикой, что решила взять себя в руки и сбросила целых 15 лишних килограммов. В подтверждение своих слов она опубликовала снимки. На них знаменитость предстала во всей красе — с ярким макияжем, уложенной прической. Образ дополнил элегантный красный наряд с перьями. Она признавалась, что теперь питается порциями еды размером не больше своего кулака, а также не пьет чай и кофе. Вместо этого — чистая питьевая вода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелой судьбе актрисы Ольги Егоровой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
Ирина Пегова сбежала из Москвы. Где актриса встретила Новый год?
3:13
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина, его доставили в больницу
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
2:50
Глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине
2:31
Премьер-министр Франции Элизабет Борн уволилась с поста
2:12
«Здесь это возможно»: Долина сообщила об отъезде из России

Сейчас читают

Момент ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11 под Новгородом попал на видео
Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16 человек
Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, когда пора писать завещание
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса