Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд

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Алексей Панков
Алексей Панков 98 0

За свою карьеру артист сыграл более 90 ролей.

Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд

Фото: Кадр из х/ф «Интердевочка», реж. Пётр Тодоровский, 1989 г.

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Шведский актер Торстен Валунд скончался 16 января на 86-м году жизни. Трагической новостью поделилось издание Sveriges Radio.

Среди российских зрителей он получил известность благодаря роли Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Причина смерти артиста не уточняется.

Мужчина родился в пригороде Стокгольма в 1938 году. Свою первую роль он сыграл в середине 50-х. Однако известность ему принесла роль преступника в телепроекте «Молодежь и криминал». Всего за свою жизнь он появился в более чем 90 картинах, вроде «Острова на вершине мира», «Ищейки», «Генриха IV» и других. Известно, что у него осталась жена по имени Лене Мадсен.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 января из жизни ушел заслуженный артист РСФСР Николай Коршилов, известный по фильму «Все для Вас». Известный актер не дожил всего несколько дней до своего 80-летия.

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