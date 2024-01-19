Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами

Во Флориде стартовала с космодрома ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) космических туристов в рамках миссии под названием Ax-3. Компания SpaceX ведет прямую трансляцию события.

Сообщается, что в составе миссии вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт из Швеции Маркус Вандт и военный пилот — гражданин Турции Альпер Гезеравчи, который впервые побывает в космосе. Организатором полета выступила частная компания Axiom Space. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

На данный момент первая ступень успешно отделилась от корабля и вернулась на Землю. Стыковка корабля с МКС ожидается в субботу около 13:15 по московскому времени. Астронавты пробудут на орбите примерно две недели. Там они будут заниматься научной работой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Система Илона Маска обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты за исключением нескольких стран.