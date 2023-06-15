В России впервые в космос отправят частную ракету

Ожидается, что выход проекта на промышленную стадию поможет доставлять грузы в космос и не только.

Холдинг Т1 и российская компания SR Space планируют запустить в космос первую в истории России частную ракету. Стороны подписали соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума и начнут совместную работу под проектом.

Организации, которые осуществляют свою деятельность в сфере информационных и аэрокосмических технологий, запланировали запуск на конец 2023 года. Ожидается, что ракета пересечет линию Кармана, высота которой составляет 100 километров над уровнем моря. Ракета должна будет проверить системы связи, а также снять телеметрию. После данные будут направлены беспилотнику.

Отмечается, что эксперимент позволит отследить возможности применения беспилотных летательных аппаратов в космической отрасли. Информация, полученная в рамках эксперимента, в будущем может позволить доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты или небольшие группы из них.

Согласно достигнутому соглашению, SR Spac займется проектировочными работами и созданием наземной инфраструктуры, необходимой для запуска ракеты в космос. Т1 подготовит полет и будет обслуживать информационные задачи эксперимента.

Стороны допускают, что подобные запуски могут войти в регулярную практику. Как подчеркнули в холдинге, раз в неделю с помощью таких ракет возможно будет доставлять грузы в космос. Проектом могут быть решены и другие задачи — развитие частной космонавтики и упрощение доступа к космическим технологиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.