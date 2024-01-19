Найдутся несогласные: в Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 130 0

Экс-посол ФРГ Ишингер: несогласие некоторых стран помешает Украине войти в НАТО

Найдутся несогласные: в Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Тема:
Спецоперация

Не первый год мечтающая пополнить список партнеров Запада Украина рискует остаться за бортом международного сообщества. Кто из стран-партнеров может выступить против?

Украина рискует остаться за бортом вступления в НАТО. Против членства Киева в международной организации могут выступить некоторые действующие участники объединения. Об этом на недавнем форуме Deciding Your Tomorrow заявил Вольфганг Ишингер, бывший посол ФРГ в США и Великобритании.

По словам экс-чиновника, как минимум одна влиятельная страна, не первый год выступающая за присоединение к НАТО, не может получить заветные полномочия. Речь идет о Швеции, которая, в довершение, не находится в открытом конфликте с другими государствами, но против ее вступления в НАТО выступает сразу несколько государств. Конкретные названия Ишингер не назвал, но подчеркнул: схожая судьба может ждать и Украину.

«Даже если большинство из нас тут <…> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», — подметил он.

Еще около полугода назад сразу 11 представителей стран на предварительном голосовании выступили против Зеленсккого и его политики. Свое несогласие с действиями президента Незалежной выразили Венгрия, Греция, Турция, Франция и другие.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО планирует мобилизовать 90 тысяч солдат для учений по сдерживанию России. Соответствующие учения запланированы на февраль.

Тема:
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