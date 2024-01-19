Незваные гости: чем опасна временная регистрация жильцов в своей квартире

Риелторы предупреждают — не регистрируйте других людей в своей квартире. На удочку безопасной, на первый взгляд, временной регистрации легко попасться, однако последствия этого могут быть крайне плачевными. Сайт URA.RU подготовил подробный разбор всех юридических тонкостей, которыми могут воспользоваться против вас мошенники.

Стоит начать с того, что временная регистрация в России официально подтверждает факт проживания того или иного гражданина в том или ином месте на период от трех месяцев до пяти лет. Обычно ее получают для проживания в другом регионе, и она обязательна для всех, кто проживает не по адресу прописки более трех месяцев.

Опасность временной прописки заключается в том, что после ее получения арендатор имеет право регистрировать своих детей без согласия собственника, а выписать зарегистрированного жильца без его согласия получится только через суд.

К зарегистрированному жильцу могут приходить приставы или военкомат, а также под домашним арестом арендатор будет находиться именно у вас в квартире. Более того, за возросшее количество жильцов увеличивается стоимость услуг ЖКХ, а на ваш адрес и номер телефона еще долго будут приходить письма и звонки, адресованные не вам.

Также будьте осторожны с фиктивными регистрациями. Если в вашей квартире временно прописан человек, который на данный момент там не живет, вам может грозить наказание по статье 322.2 УК РФ, а это: штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или ограничение свободы.

Чтобы избавиться от засидевшегося жильца, собственнику необходимо подать заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания лично в ГУВМ МВД, по почте или через «Госуслуги». Если квартирант не захочет съезжать — на помощь вам придет суд. Исковое заявление подается в районный суд по месту временной регистрации квартиранта. К заявлению прикладываются копии документов о праве собственности, копии паспорта, свидетельства о регистрации и другие доказательства, на которых истец основывает свои требования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избавиться от сквозняка в квартире.