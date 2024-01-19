«Это подтверждается»: в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ

Песков прокомментировал недавний удар по пункту дислокации наемников киевского режима из Франции.

Большое число иностранных наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это неоднократно подтверждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение», — сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обстрел базы с наемниками в Харькове, Песков сообщил, что наши дипломаты ведут разговор на высшем уровне. Никаких предложений провести беседу не было со стороны Парижа.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

Накануне, 18 января, МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников в Харькове.

* — запрещенная в России террористическая организация