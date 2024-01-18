МИД России вызвал посла Франции после удара по базе наемников в Харькове

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили накануне в Минобороны страны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали ликвидации пункта дислокации наемников в Харькове.