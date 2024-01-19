Дума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников в Харькове

Прежде Минобороны РФ сообщало об ударе по пункту дислокации боевиков.
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Депутаты Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрят обращение к парламенту Франции из-за наемников в Харькове, среди которых в основном были французы. Об этом сообщается в Telegram-канале спикера нижней палаты парламента.
В ГД подчеркнули, что во Франции запрещено наемничество, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты этой страны о намеренном нарушении закона при отправке боевиков на Украину.
Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России вызвал посла Франции после удара по базе наемников в Харькове. Большую часть ликвидированных иностранных боевиков составляли французы.
* — запрещенная в России террористическая организация
- 20 янв
- «Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
- 20 янв
- Во Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине
- 19 янв
- Огненные кадры: расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска
- 19 янв
- МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове
- 19 янв
- «Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции
- 19 янв
- Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО
- 19 янв
- Российские военные поразили места дислокации ВСУ, нанеся 17 высокоточных ударов
- 19 янв
- «Передача инициативы»: Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба
- 19 янв
- Посол Франции прибыл в МИД России
- 19 янв
- Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО
Читайте также
92%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?