Путин обсудил с членами Совбеза концепцию внешней политики России

С докладом выступил министр иностранных дел.
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза реализацию положений концепции внешней политики РФ. Встреча состоялась в пятницу, 19 января.
«Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации», — начал рабочую встречу президент.
С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совбеза РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
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