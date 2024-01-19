«Традиционно»: в Кремле рассказали, окунался ли Путин в прорубь

Президент в прошлом году окунался в Московской области. Что известно о событии в этот раз?

Президент России Владимир Путин в ночь с 18 на 19 января принял участие в крещенских купаниях. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Да, традиционно он это делал по случаю Крещения», — сказал он.

Примечательно, что в прошлые годы президент всегда принимал участие в праздничных мероприятиях. В 2018 году Путин окунался в иордань на озере Селигер. Он также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.

А в 2021 году Владимир Путин окунался в крещенскую прорубь в Подмосковье. Представитель Кремля тогда подчеркнул, что купания стали для главы России традицией, которой он не изменяет. Прошлый год тоже не стал исключением. Однако видео и фото Кремль тогда не показал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень доверия россиян Владимиру Путину достиг почти 80%.